Nessuna chiamata alla centrale operativa Atm | accertamenti sul telefono del conducente del tram deragliato

Il conducente del tram 9 coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano il 27 febbraio non ha chiamato la centrale operativa Atm, secondo le verifiche condotte. Nessuna comunicazione è stata riscontrata sul telefono del conducente, a differenza di quanto ci si aspetterebbe in situazioni di emergenza. Le indagini continueranno a chiarire i dettagli dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Il tranviere Pietro Montemurro, alla guida del tram 9 deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, non avrebbe effettuata nessuna chiamata alla centrale operativa Atm, come da prassi, in caso di infortuni.