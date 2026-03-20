Crolla un casale al parco degli Acquedotti a Roma | dentro c'erano un uomo e una donna sono morti

Un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma è crollato, causando la morte di un uomo e una donna che si trovavano all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare i corpi. L’incidente si è verificato in un edificio abbandonato situato nel parco. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti per il crollo del tetto di un casale abbandonato. Dentro hanno trovato i corpi di un uomo e una donna, sono morti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: Battaglia (Pd), bene XII edizione Luoghi del cuore Fai, premiato parco degli AcquedottiL’intervento di riqualificazione annunciato al Parco degli Acquedotti, nell’ambito della XII edizione de “I Luoghi del Cuore”, “dimostra che quando... Valanga in Valdidentro, morti due escursionisti: sono un uomo e una donna. Ferita una terza personaLe pale scavano nella neve mentre l’elicottero continua a sorvolare l’area sopra le dighe di Cancano. Altri aggiornamenti su Crolla un casale al parco degli... Discussioni sull' argomento Tragedia sfiorata a Roma: albero crolla sul liceo e sfonda le finestre delle aule; Crolla un albero in zona Talenti, 5 auto coinvolte una distrutta - Quotidiano La Voce; Under 17 regionali / Report - Sgambetto della Novese al Borgomanero, l'Albese balza al terzo posto, cuore Beppe Viola nel finale; Sella del Diavolo: Corpo forestale rimuove materiale pericoloso per l’arrampicata. Crolla un casale al parco degli Acquedotti a Roma: dentro c’erano un uomo e una donna, sono mortiI vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti per il crollo del tetto di un casale abbandonato. Dentro hanno trovato i corpi di un uomo e una donna, sono morti. Leggi tutte le news di ... fanpage.it L’Italia sparisce dai radar: il ranking Uefa crolla a picco. Ecco il report che spiega il disastro - facebook.com facebook L’ #Italia sparisce dai radar: il ranking #Uefa crolla a picco. Ecco il report che spiega il disastro x.com