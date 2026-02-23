Trovata morta nel Naviglio | sarebbe una donna di 75 anni

Una donna di 75 anni è stata trovata morta nel Naviglio Martesana, probabilmente a causa di un incidente. La sua identità si avvicina all’identificazione dopo il ritrovamento del corpo e la segnalazione di scomparsa fatta nelle stesse ore. I carabinieri di Pioltello stanno confrontando i dati raccolti sul luogo con le informazioni fornite dai familiari. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale.

Cadavere nel Naviglio Martesana, identificazione vicina. I carabinieri di Pioltello lavorano all’incrocio fra i dati del ritrovamento e quelli di una segnalazione di persona scomparsa presentata alle forze dell’ordine proprio nelle ore in cui, segnalato da un passante, il cadavere veniva ripescato dalle acque del canale, sabato mattina. Il corpo apparterrebbe a una donna di 75 anni residente in zona da sola. Gli ancora presunti familiari potrebbero essere chiamati a Milano per il riconoscimento della salma entro breve. Sino a quel momento il riserbo è ancora obbligato. E sarà solo l’autopsia, sino a ieri ancora non fissata, a dare forse qualche certezza sulle cause della morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

