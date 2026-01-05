Donna di 33 anni muore tre giorni dopo il parto | tragedia nel Salernitano

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 33 anni, dopo aver dato alla luce un bambino all’ospedale di Sarno, è stata trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore a causa di complicanze. Purtroppo, tre giorni dopo il parto, è deceduta. L’intera comunità è colpita da questa tragedia, che sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le condizioni post-partum e di garantire adeguate cure alle neo mamme.

La donna, dopo aver partorito lo scorso venerdì all'ospedale di Sarno, aveva avuto delle complicanze ed era stata trasferita all'ospedale di Nocera Inferiore, dove oggi, 5 gennaio, è morta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

