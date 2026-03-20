Traffico Roma del 20-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 20 marzo 2026 alle 16:30 mostra alcune criticità nelle zone centrali e periferiche della città. La rete di mobilità urbana, gestita da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde, segnala diversi punti con traffico rallentato e alcune code lungo le principali arterie stradali. La situazione viene monitorata in tempo reale attraverso i sistemi di informazione e gestione della viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in zona Portuense con code su via Ernesto Nathan altezza via di Villa Bonelli fino alle 17 manifestazione in piazza Vidoni possibili difficoltà la circolazione nell'area circostante lavori sulla via Salaria riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro inevitabile la formazione di code per lavori fino al 19 di aprile senso unico alternato in via del Trullo 3 a Sarzana e via Brugnato per lavori di manutenzione sarà chiusa via Nomentana all'altezza del sottovia Ignazio Guidi dalle 21:30 di questa sera fino alle 5 di domani... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 16-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... CI SONO RIMASTO MALE Altri aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Traffico Roma del 18-03-2026 ore 20:30; Traffico a Roma, per ingorghi e bus bloccati il Comune spende milioni; Roma, zona 30 in centro storico. Dal 16 marzo scattano le multe. Traffico Roma del 20-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma primi incolonnamenti sul grande raccordo anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra Casilina e la via Appia intenso il ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in aumento il traffico in ... romadailynews.it Traffico bloccato in via Roma per un incidente all’altezza del “Tulipano” - facebook.com facebook