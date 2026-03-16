Traffico Roma del 16-03-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 16 marzo 2026, il traffico a Roma sulla principale rete viaria, in particolare sul Raccordo, mostra una diminuzione rispetto ai momenti precedenti. La situazione si presenta più fluida rispetto alle ore di punta, con meno veicoli in circolazione e una riduzione delle congestioni lungo le principali arterie della città. La circolazione risulta più scorrevole rispetto alle ore antecedenti.

Luceverde Roma traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ci sono code a tratti in carreggiata interna causa di un incidente avvenuto tra Laurentina e Tina ha qualche problema per incidente anche sulla tangenziale code dal bivio della Roma Teramo a Batteria Nomentana in direzione quindi dell'Olimpico sulla Salaria ricordiamo che per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su ridotta in direzione del centro città Ci sono rallentamenti e code possibili difficoltà sull'Ardeatina Dov'è tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta si transita a senso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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