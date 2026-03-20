Traffico Roma del 20-03-2026 ore 07 | 30

Alle 7:30 del 20 marzo 2026, il traffico a Roma presenta lunghe code sul Grande Raccordo Anulare, con veicoli incolonnati e rallentamenti evidenti. La circolazione risulta molto intensa, causando congestioni lungo diversi tratti della tangenziale. Le auto si muovono a passo d'uomo, con alcuni punti di blocco e rallentamenti che si estendono su più corsie.

Luceverde Roma primi incolonnamenti sul grande raccordo anulare per traffico intenso sulla carreggiata interna tra Casilina e la via Appia intenso il traffico sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code sull'intero percorso in direzione della tangenziale est sulla stessa tangenziale est traffico in coda tra Ponte delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico cuore su tutte le principali strade consolari per traffico intenso in entrata nella capitale file sul viadotto della Magliana per traffico intenso tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio verso la via Laurentina a causa di un incidente il traffico in coda sia sulla via Prenestina all'altezza di via dell'Acqua Vergine e sulla via Casilina all'altezza di via dei Giardinetti per i dettagli di queste ed altre notizie consulta del sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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