Alle 20:30 del 7 marzo 2026, sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe a Roma, sono in corso lavori che causano rallentamenti nel traffico. La strada è interessata da interventi di manutenzione, con traffico ridotto e possibili code. La situazione si manifesta principalmente in direzione del centro cittadino e nelle aree circostanti. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibili quindi la formazione di code Ricordiamo anche lavori sulla Ardeatina e tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico alternato ed è frequente la formazione di code e attese nelle direzioni prosegue fino a domani alla fiera di Roma il motodays 2026 manifestazione dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test ride e incontri ricordiamo che per raggiungere lo spazio espositivo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-03-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 14:30

Traffico Lazio del 07-03-2026 ore 17:30

