Il traffico nella regione Lazio alle 9:30 del 20 marzo 2026 mostra diverse congestioni a Roma, dove si segnalano rallentamenti e code in alcune vie principali. La rete di informazione sulla mobilità indica che ci sono interruzioni causate da una manifestazione in corso, con le autorità che monitorano la situazione per gestire le esigenze del traffico.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità manifestazione questa mattina dalle 9:30 alle 13:30 in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio possibili le difficoltà la circolazione nell'area circostante ultimo giorno di lavori di potatura alberi in via Leone XIII tra Piazza Pio XI e via Aurelia Antica possibili ripercussioni sul traffico di zona proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata all'altezza Dario in direzione centro inevitabile la formazione di code prosegue la sospensione della ferrotramvia termini-centocelle disposte corse con autobus per garantire i collegamenti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 20-03-2026 ore 09:30

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