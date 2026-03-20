tra arte e poesia una mole contemporanea reading con abel ferrara

Un ruolo chiave nella macroarea "Questo Mare" lo avrà l’arte. Vedi il progetto "Minidoc -Viaggio adriatico tra arte e storie", incentrato sulla narrazione visiva del Rinascimento adriatico e su ciò che fa di Ancona un cuore nevralgico della storia dell’arte di tutti i tempi. Tra le figure chiave, artisti come Gentile da Fabriano, Carlo Crivelli, Giorgio Orsini da Sebenico (architetto e scultore dalmata del XV secolo le cui opere sono conservate in Croazia e in Italia a Venezia, Ancona e Urbino), Luciano Laurana, Francesco Laurana, Tiziano Vecellio e Lorenzo Lotto. Un viaggio tra pittura, storia e geografia, per riscoprire Ancona come crocevia di culture, dal Rinascimento ai nostri giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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