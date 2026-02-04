Pelle d’asino al teatro Dovizi di Bibbiena | una fiaba contemporanea tra danza e poesia

Questa sera il teatro Dovizi di Bibbiena ospita “Pelle d’asino”, una fiaba moderna fatta di danza e poesia. NATA Teatro porta in scena uno spettacolo pensato per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico giovane al teatro attraverso un mix di movimento e parole. La compagnia, attiva da anni nel Casentino, continua a portare avanti la sua missione di creare eventi culturali accessibili e coinvolgenti per le nuove generazioni.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Da anni NATA Teatro si dedica con passione alla diffusione del teatro per ragazzi e ragazze in Casentino, costruendo una proposta culturale ricca, accessibile e capace di parlare alle nuove generazioni. Attraverso rassegne, laboratori e spettacoli, la compagnia ha contribuito a rendere il territorio un punto di riferimento per il teatro dedicato all’infanzia e all’adolescenza. In questo cammino si inserisce la rassegna “UOMINI DELLE STELLE”, Stagione Teatrale Ragazzi e Ragazze del Teatro Dovizi di Bibbiena, realizzata da NATA Teatro in collaborazione con il Comune di Bibbiena e Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Riparte la stagione 202526 del Teatro Dovizi di Bibbiena, con una proposta che unisce spettacoli serali e il calendario di Uomini dalle stelle, dedicato a bambini e ragazzi.

