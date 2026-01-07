Fastweb Vodafone e TIM avviano RAN sharing 5G nei piccoli comuni

Fastweb, Vodafone e TIM hanno avviato iniziative di RAN sharing 5G nei piccoli comuni italiani. Questa collaborazione mira a potenziare la copertura e la qualità della rete mobile in aree meno servite, favorendo un migliore accesso alle tecnologie digitali. L’obiettivo è sostenere l’inclusione digitale e garantire servizi più affidabili, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione sul territorio nazionale.

accelerando l’espansione della rete mobile e migliorando qualità del servizio e inclusione digitale.. Fastweb+Vodafone comunica di aver definito un accordo preliminare con TIM per avviare una cooperazione finalizzata allo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing. L' accordo - propedeutico alla finalizzazione di un contratto definitivo, previsto entro il secondo trimestre 2026 - mira ad accelerare l'espansione del 5G in Italia. Il progetto, che è soggetto alle autorizzazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), rappresenta un importante passo avanti nell' uso efficiente delle infrastrutture esistenti e consentirà di realizzare una copertura 5G più veloce, ampia e sostenibile. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Fastweb Vodafone e TIM avviano RAN sharing 5G nei piccoli comuni Leggi anche: Accordo di Tim con Fastweb + Vodafone per lo sviluppo del 5G Leggi anche: Fastweb+Vodafone lancia al Politecnico di Milano la nuova frontiera del 5G Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TIM e Fastweb+Vodafone insieme per sviluppare il 5G in Italia; Borse, quale direzione in avvio?. Tim, c'è l'intesa con Fastweb + Vodafone per condividere le reti e accelerare lo sviluppo del 5G in Italia - L'accordo, propedeutico alla finalizzazione di un contratto definitivo previsto entro il secondo trimestre 2026, mira ad accelerare l'espansione del 5G ... affaritaliani.it

TIM, Fastweb + Vodafone: accordo preliminare per condividere le reti 5G - Avviata una cooperazione per lo sviluppo delle reti di accesso mobile attraverso un modello di Radio Access Network (RAN) sharing ... hdblog.it

Tim: accordo con Fastweb + Vodafone per accelerare sviluppo del 5G in Italia (RCO) - Tim e Fastweb + Vodafone hanno definito un accordo preliminare per avviare una cooperazione per lo ... ilsole24ore.com

Fastweb + Vodafone e Tim alleate per lo sviluppo della rete 5G ilsole24ore.com/art/fastweb-vo… x.com

Con Vodafone e ho. Mobile ora entra in Fastweb anche TeleTu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.