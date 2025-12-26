Caltabellotta diventa Città Presepe | torna la 31esima edizione tra teatro musica e antichi mestieri

Caltabellotta Città Presepe, torna la magia del Natale nel borgo sicano - Il 26 e 27 dicembre e il 4 e 5 gennaio, dalle 16 alle 21, per quattro giorni tra i vicoli del borgo agrigentino attori, musicisti e figuranti rievocheranno il miracolo della Natività ... grandangoloagrigento.it

Caltabellotta Città Presepe, viaggio nella tradizione sicula - La magia del Natale in Sicilia si vive intensamente a Caltabellotta, dove, per la trentesima edizione, il borgo agreste della provincia di Agrigento si trasforma in un affascinante presepe vivente. siviaggia.it

CARTOLINE SICILIANE C RANDAYZO () CALTABELLOTTA (AG) - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.