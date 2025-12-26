Caltabellotta diventa Città Presepe | torna la 31esima edizione tra teatro musica e antichi mestieri
Caltabellotta si prepara a trasformarsi ancora una volta in un presepe vivente. “Caltabellotta Città Presepe”, giunta alla 31esima edizione, è una delle rappresentazioni natalizie più suggestive della Sicilia, capace ogni anno di richiamare visitatori da tutta l’isola.Le giornate in programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Caltabellotta Città Presepe - Caltabellotta (AG) è un borgo antico che durante le festività natalizie diventa teatro di un racconto collettivo. guidasicilia.it
Caltabellotta Città Presepe, torna la magia del Natale nel borgo sicano - Il 26 e 27 dicembre e il 4 e 5 gennaio, dalle 16 alle 21, per quattro giorni tra i vicoli del borgo agrigentino attori, musicisti e figuranti rievocheranno il miracolo della Natività ... grandangoloagrigento.it
Caltabellotta Città Presepe, viaggio nella tradizione sicula - La magia del Natale in Sicilia si vive intensamente a Caltabellotta, dove, per la trentesima edizione, il borgo agreste della provincia di Agrigento si trasforma in un affascinante presepe vivente. siviaggia.it
