Surprise Surprise salta lo show Rai destinato a Barbara D’Urso

Il programma televisivo di Rai, previsto per Barbara D’Urso, è stato improvvisamente cancellato. Dopo un periodo di assenza e il suo allontanamento da Mediaset, la conduttrice è tornata recentemente in tv partecipando a Ballando con le stelle. Questa decisione ha suscitato sorpresa tra il pubblico e gli addetti ai lavori, evidenziando i cambiamenti nel panorama televisivo italiano.

Dopo la lunga sosta televisiva, in seguito all'allontanamento improvviso da Mediaset, Barbara D'Urso ha fatto il suo grande rientro a Ballando con le stelle. È stata tra le protagoniste dello show su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in attesa della sua grande chance sulla rete pubblica. Questa aveva anche un titolo già noto, Surprise Surprise, e sembrava a portata di mano dopo mesi d'attesa. Il tutto è stato però rinviato a data da destinarsi, lasciando dietro più domande che risposte. Barbara D'Urso, il suo programma rinviato. Surprise Surprise doveva essere uno show molto ricco, sulla scia del celebre Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà.

