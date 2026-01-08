Rai problemi di budget | ‘Surprise surprise’ verso lo stop

La Rai ha annunciato un possibile stop a uno dei nuovi format previsti per i programmi del venerdì sera di Rai1, a causa di problemi di budget. La decisione, discussa dal consiglio di amministrazione lo scorso 27 novembre, potrebbe influire sui palinsesti della stagione inverno-primavera. La situazione evidenzia le sfide finanziarie che la rete pubblica sta affrontando nel mantenere la qualità e la varietà delle sue proposte.

Cambio di programma nei palinsesti inverno-primavera della Rai, passati al vaglio del consiglio di amministrazione lo scorso 27 novembre, che riguarda uno dei nuovi format pensati per il venerdì sera di Rai1. Si tratta di 'Surprise surprise' che, secondo quanto si apprende, rischia di non essere più realizzato o di subire uno slittamento. Alla base del possibile stop al programma questioni legate agli slot e di budget. Lo show che avrebbe dovuto vedere il ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso, prodotto da Fremantle, sarebbe stato dunque per il momento rinviato a data da destinarsi.

