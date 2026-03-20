Il rapper estone Tommy Cash annuncia il rilascio del nuovo singolo intitolato “Figaro”, previsto per il 20 marzo. Questo brano segue il successo ottenuto con “Espresso Macchiato”, che ha raggiunto le prime posizioni nelle classifiche di diversi Paesi e ha consolidato la sua presenza sulla scena musicale internazionale. La pubblicazione del singolo rappresenta un altro passo nella sua carriera artistica.

Dopo aver conquistato pubblico e classifiche internazionali con “Espresso Macchiato”, brano che lo ha portato fino al podio dell’ Eurovision Song Contest 2025, Tommy Cash è pronto a inaugurare un nuovo capitolo del suo percorso artistico con “Figaro”, il nuovo singolo in uscita ovunque venerdì 20 marzo per Epic Sony Music. Eclettico, provocatorio e sempre imprevedibile, l’artista estone torna così sulla scena con un brano che promette di proseguire nel solco di quella cifra stilistica che lo ha reso uno dei personaggi più riconoscibili e discussi del panorama pop internazionale. “Figaro” è stato già presentato in anteprima live in occasione della finale del San Marino Song Contest, confermando ancora una volta la capacità di Tommy Cash di trasformare ogni apparizione in un momento performativo capace di attirare attenzione e curiosità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Tommy Cash torna con “Figaro”: fuori il 20 marzo il nuovo singolo dopo il successo di “Espresso Macchiato”

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Tommy Cash - Espresso Macchiato

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