Dall’Espresso al Giornale, dalla sinistra alla destra. Cresciuto in un angolo d’Italia dove la Storia ha reso più agevole lo sviluppo di una doppia visuale, coltivando con piacere la provocazione. Il libro Spoileriamo subito: Le ragioni di Giuda, il libro di Tommaso Cerno appena pubblicato da Rizzoli, termina a pagina 256 con il vocabolo “sognare”. Non è un pamphlet politico né un memoir apologetico, ma il sottotitolo promette le due cose e il testo le mantiene: Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà. Ovvero come e perché sia lecito poter cambiare opinione, schieramento, vita. La dichiarazione d’intenti eccola qua: “Non... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tommaso Cerno e l’impopolare arte del tradimento, che significa libertà

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Una selezione di notizie su Tommaso Cerno

Temi più discussi: Tommaso Cerno: Non sono un voltagabbana, è che sfuggo a ogni etichetta. È stata la figlia di mio marito a volere che noi ci sposassimo; Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un Due di picche; Cerno, la scatola nera del melonismo o anche rossa: il colore è a piacere; Bufera su Tommaso Cerno per la presunta assunzione della figlia a Domenica In: la smentita sua e della Rai.

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Il caso Cerno: la breve striscia su Rai, le critiche e le accuse di omofobia onlineTommaso Cerno conduce una breve striscia su Rai2 e denuncia insulti omofobi dopo un'esibizione; intanto il sindacato contesta i costi e si apre il dibattito sui conflitti di interesse ... notizie.it

“Mamma, mi piacciono i ragazzi" “Mi hai svegliata per questo Me l’aveva già detto il pediatra quando avevi cinque anni”. Ricorda quel momento con amara ironia: “Lo sapevano tutti, io ero l’unico a non essermene accorto”. Tommaso Cerno racconta dell’infa - facebook.com facebook

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