Fascistello vada a lucidare le molotov La insulto col suo cognome Cerno! Cerno! Cerno! | scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi
Lo sgombero di Askatasuna non ha incendiato solo le strade di Torino, ma anche il dibattito pubblico. Dopo 29 anni di occupazione, giovedì 18 dicembre lo stabile di corso Regina Margherita è stato sgomberato e posto sotto sequestro: cinque attivisti vivevano in un edificio dichiarato inagibile. Un intervento definito dalle istituzioni come ripristino della legalità, e dagli attivisti e dai loro sostenitori come operazione repressiva. La tensione è esplosa due giorni dopo, sabato, quando il corteo di protesta contro lo sgombero si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana: bottiglie, pietre, bombe carta artigianali e fuochi d’artificio lanciati contro le forze dell’ordine, cassonetti incendiati, idranti, lacrimogeni e cariche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Rissa tv tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi: “Fascistello”, “La chiamo per cognome, Cerno è un insulto”
Leggi anche: “Finto professore, vada a lucidare le molotov”, “La smetta”. Scontro di fuoco Cerno-d'Orsi
“Finto professore, vada a lucidare le molotov”, “La smetta”. Scontro di fuoco Cerno-d'Orsi a Quarta Repubblica; Rissa tv tra Tommaso Cerno e Angelo d'Orsi: Fascistello, La chiamo per cognome, Cerno è un insulto; Tommaso Cerno allo scontro con Angelo D'Orsi su Askatasuna in tv, Fascistello, Mi metta in carcere; Scontro Aska anche in diretta Tv: dopo Esposito la condanna dell'ex Pd Cerno. L'accusa a D'Orsi: Vada a lucidare Molotov.
Rissa tv tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi: “Fascistello”, “La chiamo per cognome, Cerno è un insulto” - Fascistello, vada a lucidare le molotov", "Io la insulto col suo cognome": scoppia la rissa in diretta TV tra Tommaso Cerno e Angelo D'Orsi ... fanpage.it
Tommaso Cerno allo scontro con Angelo D'Orsi su Askatasuna in tv, "Fascistello", "Mi metta in carcere" - A Quarta Repubblica tensione su Askatasuna: Tommaso Cerno e Angelo D'Orsi si interrompono e si offendono: “Fascistello”, “La smetta di cianciare” ... virgilio.it
“Finto professore, vada a lucidare le molotov”, “La smetta”. Scontro di fuoco Cerno-d'Orsi a Quarta Repubblica - Scontro ad alta intensità a Quarta Repubblica tra il direttore del Giornale e il professore d'Orsi sullo sgombero di Askatasuna ... msn.com
"Fascistello, vada a lucidare le molotov” “Io la insulto col suo cognome” Scoppia la rissa in diretta TV tra Tommaso Cerno e Angelo D’Orsi sullo sgombero di Askatasuna. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.