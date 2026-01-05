Dolores Bevilacqua è una senatrice del Movimento 5 Stelle nota per aver commentato duramente l’attacco rivolto a Tommaso Cerno, direttore di

Dopo la pubblicazione in esclusiva da parte de "il Giornale" dell'elenco dei nomi di magistrati, imprenditori, politici, magnati italiani che sono stati dossierati da un consulente della trasmissione "Report", Gian Gaetano Bellavia, è stato fortissimo l' attacco scagliato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua contro il direttore Tommaso Cerno. L'esponente grillina, presente dentro la commissione di vigilanza della Rai, ha colpevolizzato il nostro quotidiano per il fatto di condurre " una campagna contro Sigfrido Ranucci usando il proprio ruolo editoriale come arma " aggiungendo che appare veramente poco " compatibile con il codice deontologico usare una testata per screditare un collega che opera nello stesso servizio pubblico ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dolores Bevilacqua, chi è la senatrice dei 5 Stelle che ha attaccato Tommaso Cerno

Leggi anche: “Fascistello, vada a lucidare le molotov”, “La insulto col suo cognome, Cerno! Cerno! Cerno!”: scoppia la rissa su Rete 4 tra Tommaso Cerno e Angelo d’Orsi

Leggi anche: Chi è Tommaso Cerno, giornalista e co-conduttore di Domenica In

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bevilacqua (M5s): “Meloni deve dire ai cittadini se ha usato il Garante Privacy come arma politica” - Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai, ha risposto alle domande di Fanpage. fanpage.it

Il M5s e il petrolio russo, intervista alla senatrice Dolores Bevilacqua - 06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa dalla Cina a cura di Francesco Radicioni 07:10 Spazio ... radioradicale.it

Il Giornale. . Dolores Bevilacqua, quella di “abbiamo riuscito”, viene mandata avanti dal M5S per attaccare me e il Giornale per aver fatto una campagna contro Ranucci. Invece di pensare a metterci il bavaglio, magari potrebbe aiutare il suo presidente Giusep - facebook.com facebook