TNA | Serata agrodolce per la coppia Stacks-Grace Arianna nuova campionessa Channing perde il suo titolo

Arianna Grace ha conquistato il titolo a NXT, lasciando Channing Lorenzo senza corona, dopo una serata che ha portato emozioni contrastanti. La vittoria di Arianna ha segnato un momento importante per la giovane wrestler, mentre il suo avversario ha visto sfumare l’opportunità di mantenere il suo status di campione. Intanto, nel backstage, cresce l’interesse per la nuova stable di figli d’arte, guidata da Lexis King, che sta attirando l’attenzione di molti appassionati.

Nel panorama di NXT si sta creando una nuova stable composta solo da figli d'arte. A guidare l'iniziativa Lexis King, figlio di Brian Pillmann, che ha subito raccolto i favori della coppia Channing Lorenzo-Arianna Grace, genero e figlia di Santino Marella e di Uriah Connors, figlio di Fit Finlay, in attesa di completare la stable "Birth Right" con Charlie Dempsey, figlio di William Regal. Channing e Arianna, a differenza dei compagni, qualche successo lo hanno già raggiunto, in particolare Stacks che prima di stanotte era l'International Champion della TNA, aiutato in più occasioni dalla fidanzata.