WWE TNA | Le ZaRuca vincono un triple threat clamoroso e una shot ai titoli di coppia Knockouts

Le ZaRuca hanno vinto un emozionante match triple threat, conquistando così una chance per i titoli di coppia Knockouts. La collaborazione tra WWE e TNA si rafforza, offrendo alle Superstar di entrambe le federazioni nuove opportunità di emergere e competere per i titoli di prestigio. Questa sinergia apre interessanti prospettive nel panorama delle wrestling federation, stimolando la crescita e la visibilità dei talenti coinvolti.

La collaborazione tra TNA e WWE continua a gonfie vele e nuove opportunità si presentano ogni settimana per le Superstar di NXT a caccia di titoli anche in TNA e viceversa. Sabato scorso a Genesis, Zaria è andata a caccia del titolo Knockouts, mancando l’obiettivo contro Lei Ying Lee, mentre questa notte ad NXT c’è stato un triple threat tag team match per decidere le prossime sfidanti ai titoli di coppia Knockouts riconquistati recententemente dall’Elegance Brand con Heather & M by Elegance. Livello altissimo. Con il Personal Concierge in prima fila per osservare da vicino le prossime avversarie delle sue assistite, sul ring si sono affrontate le ZaRuca, le Fatal Influence schierate con Lainey Reid e Fallon Henley con la campionessa NXT Jacy Jayne in supporto a bordo ring e infine le WrenQCC. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

