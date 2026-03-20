Tifosi fanesi aggrediti Mei ringrazia il Vismara per la solidarietà

Il presidente dell’Alma Fano ha espresso gratitudine al Vismara per la solidarietà dimostrata dopo l’aggressione a alcuni tifosi fanesi. L’episodio ha coinvolto diversi supporter durante un evento sportivo, portando a una condanna pubblica da parte dell’organizzazione calcistica. Mei ha ringraziato il club per il supporto e il sostegno mostrato in un momento difficile per i tifosi coinvolti.

L’Alma Fano attraverso il suo presidente Giovanni Mei ha voluto pubblicamente ringraziare il Vismara Calcio per la solidarietà espressa nei confronti dei tifosi fanesi che sabato scorso a Cattolica, prima della partita, sono stati aggrediti da una quarantina di giovani col volto coperto, forse tifosi riminesi. Quest’ultimo episodio, con lo strascico di polemiche sulla decisione di disputare questa come altre partite in campo neutro, dimostra innanzitutto la difficoltà obiettiva di dover gestire una squadra come il Fano che ha un largo seguito di tifosi – solamente i due club organizzati, Fanesi e Panthers ‘77, "spostano" circa 200 tifosi per volta – in un campionato, quello di Promozione, dove gli impianti sportivi non possono disporre di strutture adeguate per tenere separate e controllate tifoserie così "calde" e numerose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tifosi fanesi aggrediti, Mei ringrazia il Vismara per la solidarietà Articoli correlati E i tifosi fanesi vanno in visibiliovilla san martino 0 alma fano 1 VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Cappuccini, Fabbri, Montanari (35’ st Rombaldoni), Paoli, Cecchini; Balleroni, Tatò Fe. "Ampliate la solidarietà". Ora Hamas ringrazia i portuali per lo sciopero. In piazza a Milano il figlio di HannounL’organizzazione che gestisce Gaza, considerata terroristica nell’Unione europea, ha apprezzato lo sciopero di venerdì che ha fermato i porti in...