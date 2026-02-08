Questa mattina, Hamas ha ringraziato i portuali italiani per aver aderito allo sciopero contro il passaggio delle armi dai porti. A Milano, nel frattempo, si è radunato il figlio di Hannoun, mentre in tutta Europa migliaia di lavoratori si sono uniti alla protesta.

Nella giornata di venerdì 6 febbraio, in tutta Europa, si è svolto lo sciopero dei portuali contro il passaggio delle armi dai porti. Uno sciopero che in Italia ha visto Genova come capofila, con i camalli del Calp e dell’Usb in prima fila, supportato da tutta una serie di sigle varie del mondo antagonista militante. Numerosi manifestanti sono arrivati da varie parti d’Italia per offrire il proprio sostegno alla causa dei portuali per la Palestina, perché benché la causa sia stata presentata come generica, l’hummus sul quale si basa è quello. Lo dimostrano le sigle che si sono affiancate alla manifestazione ma anche il ringraziamento che nella giornata di ieri è arrivato da Hamas ai portuali del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ampliate la solidarietà". Ora Hamas ringrazia i portuali per lo sciopero. In piazza a Milano il figlio di Hannoun

