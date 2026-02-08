E i tifosi fanesi vanno in visibilio

I tifosi del Fano sono in festa dopo la vittoria a Villa San Martino. La squadra ha battuto i padroni di casa per 1-0, grazie a un gol all’inizio del secondo tempo. La partita è stata combattuta, ma alla fine a sorridere sono stati i biancazzurri. I giocatori hanno festeggiato sul campo, mentre i tifosi sugli spalti hanno cantato e applaudito a lungo.

villa san martino 0 alma fano 1 VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Cappuccini, Fabbri, Montanari (35' st Rombaldoni), Paoli, Cecchini; Balleroni, Tatò Fe., Battisodo (42' st Ascani); Tatò Fr. (31' st Tartaglia), Muratori, Bartomioli (42' st Carburi). A disp. Bulzinetti, Giardini, Baldini, Trebbi, Licari. All. Crisantemi. ALMA FANO (4-3-1-2): Santini; Roberti, Fontana, Caponaro, Giacomelli; Pierpaoli, Vagnarelli, Mattioli; Palazzi (29' st Niang); Zaccardo (41' st Fulvi), Sartori. A disp. Tommasino, Innocenti, Rovinelli, Frulla, Malshi, Moschella, Sabattini. All. Omiccioli. Arbitro: Dovesi di Ancona. Reti: 47' st Fulvi Ugolini Note: pomeriggio nuvoloso e piovoso, terreno sintetico, spettatori 450.

