Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Lo ha detto l’attaccante del Bournemouth Eli Junior Kroupi QuattroQuattroDue sulle critiche che riceve sulle sue prestazioni in Premier League da qualcuno che lo conosce meglio di molti altri. L’attaccante francese Kroupi è arrivato al Bournemouth dal club affiliato Lorient nel gennaio 2025, rimanendo in prestito in Ligue 2 fino all’estate, prima di diventare un uomo chiave per la prima squadra di Andoni Iraola in questa stagione. Con già otto gol in Premier League, penseresti che la sua famiglia avrebbe inondato di elogi il 19enne, ma Kroupi, figlio di un altro attaccante, ha rivelato quanto suo padre sia stato fondamentale nel suo sviluppo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Mi ha mostrato i video dei suoi gol per mettermi in mostra un po’. Si parla delle mie partite non appena l’arbitro ha fischiato la finale. Lui condivide i suoi sentimenti, io condivido i miei, a volte non siamo d’accordo…’ Eli Junior Kroupi sull’avere un padre calciatore famoso

