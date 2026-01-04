Milan Theo Hernandez torna in Italia? Clamoroso Pellegatti | Mi dicono che …

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Carlo Pellegatti, il difensore del Milan, Theo Hernandez, avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Italia. La notizia, ancora non ufficiale, sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari sul futuro del giocatore e sulla fase di calciomercato del club. Restano da confermare i dettagli e le eventuali trattative in corso.

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti lancia una bomba clamorosa: Theo Hernandez vorrebbe tornare subito in Italia. Le ultime novità dal canale 'YouTube' del giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

