Milan Theo Hernandez torna in Italia? Clamoroso Pellegatti | Mi dicono che …

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Carlo Pellegatti, il difensore del Milan, Theo Hernandez, avrebbe manifestato il desiderio di tornare in Italia. La notizia, ancora non ufficiale, sta attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari sul futuro del giocatore e sulla fase di calciomercato del club. Restano da confermare i dettagli e le eventuali trattative in corso.

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti lancia una bomba clamorosa: Theo Hernandez vorrebbe tornare subito in Italia. Le ultime novità dal canale 'YouTube' del giornalista.

Doppietta Theo #Hernández, #Inzaghi vola Il 2025 dell’Al Hilal di Simone Inzaghi si è concluso con la sedicesima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Protagonista assoluto l’ex Milan Theo Hernández che, con una doppietta, ha regalato i tre punti a x.com

Filippo Galli "gela" Theo Hernandez: «Nessun rimpianto, avrei evitato di parlare». L'ex difensore critica l'uscita del francese: «Intervenire nelle difficoltà è un malcostume. Se ami il Milan, lo fai sempre». https://www.milannews24.com/galli-critica-theo - facebook.com facebook

