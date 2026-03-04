Concerto Le Quattro Stagioni celebra la Giornata dei Giusti dell’Umanità ad Avellino

A Avellino si è tenuto un concerto dedicato a “Le Quattro Stagioni” in occasione della Giornata dei Giusti dell’Umanità. L’evento ha coinvolto un’orchestra e un pubblico numeroso, con l’obiettivo di celebrare la memoria e l’importanza di riconoscere chi si è distinto per il suo impegno etico. La serata ha sottolineato il ruolo della memoria come elemento che unisce passato e presente.

La memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro. Venerdì 6 marzo, alle ore 11.00, il Salone degli Specchi del Palazzo di Governo ospiterà il concerto “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, una delle pagine più celebri del repertorio musicale internazionale, fortemente voluto dal Prefetto e dal Questore della provincia di Avellino. Protagonista dell’esecuzione sarà l’orchestra I Filarmonici di Napoli, con la partecipazione del violino solista e concertatore Fabrizio Falasca, interprete di riconosciuta sensibilità e prestigio. “La scelta di accompagnare la commemorazione... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “Giornata dei Giusti dell’Umanità”: il concerto “Le Quattro Stagioni”La memoria non è soltanto esercizio del ricordo, ma responsabilità viva che attraversa il presente e orienta il futuro. Memoria e diritti umani, studenti protagonisti per la Giornata dei giusti al museo archeologicoPremiati i lavori del concorso "Adotta un Giusto" con scuole della città e della provincia. Altri aggiornamenti su Quattro Stagioni. Temi più discussi: Le Quattro Stagioni di Vivaldi a Palazzo Biscari di Catania; Domenica 1 marzo concerto LIRICArte Quattro stagioni in Lirica – Fine inverno 2026; Stagioni AGIMUS a Mola di Bari – Domenica 8 marzo L’AFFARE VIVALDI, concerto-reading con FEDERICO MARIA SARDELLIE e il suo ensemble MODO ANTIQUO, due volte nominato ai Grammy; Al via la stagione concertistica 2026 della Schola Cantorum Venerandae Fabricae - Duomo di Milano. Chasing the Future chiude con Vivaldi: laboratorio per bambini su Le quattro stagioni con Filippo CosentinoCUNEO CRONACA - Il terzo e ultimo incontro del calendario Chasing the Future, è in programma per venerdì 6 marzo alle 18 in Sala Riolfo con un incontro dedicato ai più giovani (bambini in età prescol ... cuneocronaca.it Concerto Vivaldi - Le quattro stagioniSabato 28 febbraio 2026 alle ore 20,00 presso la Chiesa Sant'Abbondio di Mezzovico-Vira, si terrà un concerto dei Solisti dell’Orchestra da Camera Arrigo Galassi. Il complesso, fondato nel 1981 e di ... laregione.ch Domenica 22 marzo l’Agriturismo Costantino ospita Le Quattro Stagioni, spettacolo per bambini firmato da Livia Amabilino, con la regia di Daniela Gattorno. Teatro, danza e musica si intrecciano in un racconto pensato per l’infanzia, dove le celebri note di Ant facebook