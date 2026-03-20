Questa mattina a Roma, all’interno del Parco degli Acquedotti nella zona delle Capannelle, un casolare è crollato improvvisamente. L’incidente ha causato la morte di due persone e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che sono arrivati sul posto per le operazioni di recupero. La polizia e i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area.

Un casolare è crollato questa mattina all’interno del Parco degli Acquedotti, nella zona delle Capannelle a Roma, facendo scattare un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Due le persone che hanno perso la vita. Sul posto, a partire dalle 9, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un’operazione complessa di messa in sicurezza dell’area e ricerca di eventuali persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, la struttura – da tempo in stato di abbandono – veniva talvolta utilizzata come riparo di fortuna da persone senza fissa dimora. Proprio sotto le macerie del casolare sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due individui, la cui identità è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, crolla casolare nel Parco degli Acquedotti: 2 morti

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