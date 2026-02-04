Questa mattina si è svolto un incontro con Antonio Derinaldis, portavoce della Rete Associativa ADA, per parlare del ruolo del terzo settore oggi. Derinaldis ha spiegato come questa realtà rappresenti un punto di incontro tra generazioni diverse e un modo per affrontare le sfide attuali. L’obiettivo è creare un ponte tra le persone di età diversa, usando l’esperienza e l’energia di tutti. L’evento ha messo in luce come il terzo settore possa essere un motore di cambiamento concreto nel nostro Paese.

Il Terzo settore come spazio di dialogo tra generazioni e risposta alle sfide della contemporaneità. È questo il filo conduttore dell’incontro con Antonio Derinaldis, Portavoce Nazionale della Rete Associativa ADA. “La rete associativa è un insieme di enti del terzo settore presenti sul territorio, con oltre 1000 volontari ed oltre diecimila tesserati; nel nostro caso specifico sono associazioni dei diritti delle persone anziane – spiega Derinaldis – Sono oltre 120 enti e la nuova dimensione di aver superato i 100 enti ci ha fatto diventare una rete associativa con decreto ministeriale. Questo offre ancor di più l’opportunità di entrare in contatto con bandi pubblici di forte rilevanza, con amministrazioni locali e di incidere in modo più determinante sui grandi temi che riguardano i diritti degli anziani ma anche su quello fondamentale dell’intergenerazionalità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ADA tra intergenerazionalità e terzo settore avanzato

Approfondimenti su ADA terzo settore

Questa mattina ad Avellino si è svolto un incontro istituzionale tra la Commissaria Prefettizia, Dott.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ADA terzo settore

Con l’intelligenza artificiale arrivano i terzers, pionieri dell’attivismo digitale e del metaverso solidalePer il portavoce nazionale delle Rete Associativa Ada la nostra società ipercomplessa ha bisogno di nuove grammatiche sociali. I futuri volontari saranno umani nelle intenzioni e tecnologici nella med ... vita.it

Il Cittadino di Monza e Brianza. . TERZO BINARIO - IL BELLO DELLA RETE Si parla delle “Olimpiadi della Poesia” nella nuova puntata di “Terzo Binario. Il bello della rete”: un progetto tutto nuovo messo a punto da Mille Gru - Poesia Presente, in collaborazion - facebook.com facebook