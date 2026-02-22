Il 5 marzo si terrà un vertice tra la Regione e Società Autostrade, dopo che la richiesta di confronto ha portato a un incontro diretto. La Regione mira a ridurre i tempi di realizzazione della terza corsia dell’autostrada, coinvolgendo direttamente le aziende per risolvere eventuali ostacoli. Durante l’incontro, si discuterà di avanzamenti e criticità dei lavori già avviati. La decisione di accelerare i cantieri dipende dalla volontà di migliorare il traffico sulla tratta.

La data c’è e la terza corsia accelera. Lo sprint lo dà la Regione che ha chiesto e ottenuto il vertice con Società Autostrade per fare il punto sui cantieri aperti e quelli da aprire. Il giorno "della verità" è il 5 marzo. Al centro del confronto anche i tempi per la realizzazione della terza corsia nel tratto Incisa-Valdarno e, l’avvio del ragionamento sul proseguimento da Valdarno ad Arezzo e poi fino a Chiusi. "L’incontro verterà su molti argomenti tra i quali anche quello del potenziamento delle corsie nel tratto aretino" spiega l’assessore Filippo Boni che parteciperà al vertice insieme al governatore Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assemblea annuale Legacoop, faccia a faccia con la Regione: "Più ascolto e regole nuove per gli appalti"Durante l’assemblea annuale di Legacoop, si è svolto un incontro diretto con la Regione, innescando un dibattito sui cambiamenti necessari per il settore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Autostrada, vertice il 5 marzo. Faccia a faccia con la Regione per accelerare la terza corsia.

A Roma un vertice sulle autostrade del Nord Est e Statale RomeaIl progetto della holding autostradale del Nordest e la statale Romea. Due dossier strategici per il futuro della viabilità e dell'economia veneta, discussi in un vertice che ha avuto esito positivo e ... rainews.it

Autostrade, aumenti pedaggi da gennaio 2026/ Consulta blocca ricorso MIT, ira Salvini: sforzo vanificatoPedaggi autostrade, la dura nota del MIT contro l'intervento della Consulta: dal 1 gennaio 2026 scattano gli aumenti su alcune tratte (ecco dove) DA GENNAIO 2026 SCATTANO RINCARI SULLE AUTOSTRADE: ... ilsussidiario.net

Cambio al vertice della struttura commissariale di Anas che sta seguendo il cantiere della bretella autostradale della Valtrompia: l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme subentra nel ruolo di commissario straordinario. E’ quanto previsto dal - facebook.com facebook