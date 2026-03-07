Miele | l’unione fa la forza A Piacenza le basi per il nuovo Sistema di Qualità Nazionale

A Piacenza, è stato avviato un progetto per creare un Consorzio nazionale dedicato alla gestione di un Sistema di Qualità Nazionale del miele italiano certificato. L’obiettivo è di garantire elevati standard qualitativi, tracciabilità e valorizzare il miele italiano sul mercato. La proposta prevede la collaborazione tra diverse realtà del settore per rafforzare la qualità del prodotto e promuoverne l’immagine.

Valorizzazione dell’origine, tracciabilità e organizzazione in filiera per dare competitività al settore. Incontro delle centrali cooperative con le associazioni FAI e UNAAPI alla fiera Apimell (Piacenza) Porre le basi per la costituzione di un Consorzio nazionale che dovrà gestire un Sistema di Qualità Nazionale (SQNZ) del miele italiano certificato al fine di valorizzare in modo distintivo il miele italiano sul mercato attraverso la garanzia di standard qualitativi elevati, tracciabilità e una chiara riconoscibilità per il consumatore. È questo lo strumento principe per rafforzare la competitività del miele individuato e proposto dalle tre... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Tiberio Sarti: "Nel mercato del libro l'unione fa la forza"Parla l'AD di Ubik, il network che sostiene e rilancia le librerie indipendenti e che entro il 2026 avrà affiliato 200 punti vendita in tutt'Italia:...

L’unione dei “ghisa“ fa la forza. Convenzione polizie locali: il patto si allarga a sei ComuniLe polizie locali "fanno rete" e per i prossimi due anni, in un angolo di Brianza sempre più esteso, i comandi di polizia locale si impegnano alla...

Una raccolta di contenuti su Miele l'unione fa la forza A Piacenza....

Campagna Masaf-Ismea promuove la qualità nazionale del mieleUn grande patrimonio, quello dei mieli del nostro Paese, ma anche un unicum in termini di qualità da proteggere, da valorizzare e da far conoscere per sostenere gli sforzi degli oltre 75.000 ... ansa.it

D'Eramo, presto Sistema di Qualità Nazionale per i mieli(V. Sequestrate oltre 22 tonnellate.... delle 10,09) Sul miele abbiamo ottenuto un importante risultato con la nuova Direttiva Breakfast dell'Ue e a breve sarà realtà il nuovo Sistema di Qualità ... ansa.it