Nel mercato del libro, dopo anni di trasformazioni e sfide, le librerie stanno riconquistando il loro ruolo centrale. Secondo Tiberio Sarti,

In un mercato del libro che, dopo anni di turbolenze, sembra aver ritrovato i propri punti di equilibrio, le librerie tornano protagoniste. La distribuzione libraria italiana vive infatti una fase di riassestamento: il canale fisico riconquista centralità, l’online rallenta la sua corsa e il lettore riscopre il valore dell’esperienza, del consiglio e della relazione. È in questa congiuntura — segnata da nuove abitudini di consumo, da una domanda giovane e socialmente connessa e da un rinnovato bisogno di presidio culturale dei territori — che si inserisce il successo di Ubik, network librario capace di coniugare scala nazionale e identità locale e che entro il 2026 avrà affiliato 200 punti vendite in tutt'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tiberio Sarti: "Nel mercato del libro l'unione fa la forza"

