Bassa Romagna scuole dell' infanzia | aperte le iscrizioni per l' anno scolastico 2026-2027

Sono aperte le iscrizioni per le scuole dell'infanzia della Bassa Romagna per l’anno scolastico 2026-2027. I bandi sono disponibili presso le strutture gestite dall’Unione dei Comuni e online. Si consiglia di consultare le date di scadenza e le modalità di presentazione delle domande per garantire la partecipazione alle prossime iscrizioni.

Sono aperti i bandi per effettuare l’iscrizione all'anno scolastico 2026-2027 per le scuole dell'infanzia gestite dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta, nello specifico, delle scuole d’infanzia comunali "Le Capanne" di Villanova di Bagnacavallo, "Capucci" di Lugo e "Pueris Sacrum" di Massa Lombarda. C'è tempo per iscriversi fino alle ore 20 di sabato 14 febbraio 2026. Per il territorio lughese è nuovamente attivo il punto unico di iscrizione alle scuole dell’infanzia, sia statali che comunali: in questo modo le famiglie possono ricevere presso un unico sportello le informazioni sulle scuole dell'infanzia di proprio interesse (scuole dell’infanzia statali "Fondo Stiliano", "La Filastrocca", "Anna Maria Forbicini" di San Potito e la comunale "Capucci"), nonché essere agevolati nell’iscrizione alla scuola prescelta, indicando anche più opzioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Scuole dell’infanzia di Pisa: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 Leggi anche: Scuole comunali dell’infanzia, anno 2026/2027: il bando per le iscrizioni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bassa Romagna: attivati i servizi di mensa, trasporto e pre e post scuola per l’infanzia e le primarie; Bassa Romagna. Scuole infanzia, aperte iscrizioni 2026-2027. Attivi mensa, trasporto, pre e post per infanzia e primarie; Bassa Romagna: scuole dell'infanzia, aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2026 - 2027; Lugo inaugura la nuova scuola dell’infanzia La Filastrocca. Bassa Romagna: scuole dell’infanzia, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027 - 2026/2027, in funzione dell’istituzione di una nuova scuola dell’infanzia statale, si è definito in maniera straordinaria e transitoria il ... ravennawebtv.it

