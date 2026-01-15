A Terranuova il concerto dei docenti della Scuola di Musica Poggio Bracciolini
Domani sera alle ore 21.15, presso l’auditorium “Le Fornaci” di Terranuova, si terrà il concerto dei docenti della Scuola di Musica Poggio Bracciolini. Un’occasione per ascoltare esecuzioni di studenti e insegnanti, valorizzando l’offerta formativa musicale del territorio. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di condivisione e crescita culturale nella comunità di Terranuova.
Arezzo, 15 gennaio 2025 – Domani sera alle ore 21.15, presso l'auditorium "Le Fornaci" di Terranuova si svolgerà il concerto dei docenti della Scuola di Musica Poggio Bracciolini. Protagonisti saranno infatti gli insegnanti, musicisti qualificati e appassionati, che quotidianamente trasmettono agli allievi non solo competenze tecniche, ma soprattutto l'amore per la musica e per il fare musica insieme. "Un'occasione per il pubblico – sottolinea l'assessora alla cultura, Sara Grifoni – di ascoltare dal vivo un ensemble variegato, capace di restituire la ricchezza dei linguaggi musicali e il valore di un progetto educativo radicato nel territorio.
