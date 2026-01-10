La discussione sulla riqualificazione di piazza Giovanni XXIII a Triante si riaccende con l’approvazione del progetto esecutivo. La proposta, che mira a migliorare gli spazi pubblici, ha diviso i residenti del quartiere più popoloso di Monza. Il dibattito evidenzia diverse opinioni sul futuro della piazza e le sue implicazioni per la comunità locale.

La promessa di una nuova piazza torna ad accendere il dibattito a Triante. L’annuncio della vicina approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII ha infatti riaperto un fronte di polemiche tra i residenti del quartiere più popoloso di Monza. Sui social si sono moltiplicati post e commenti che esprimono contrarietà a un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe trasformare l’area in un nuovo cuore di socialità urbana. Le critiche arrivano soprattutto da chi ritiene che le priorità siano altre: marciapiedi dissestati, strade da rifare, illuminazione scarsa e una cronica carenza di parcheggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La nuova piazza Giovanni XXIII. Triante si spacca sul progetto

Cantieri al via entro l’estate, otto mesi di lavori e una rivoluzione della viabilità: la piazza Giovanni XXIII si prepara a rinascere. - Cantieri al via entro l’estate, otto mesi di lavori e una rivoluzione della viabilità: la piazza Giovanni XXIII si prepara a rinascere. monza-news.it