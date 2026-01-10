La nuova piazza Giovanni XXIII Triante si spacca sul progetto
La discussione sulla riqualificazione di piazza Giovanni XXIII a Triante si riaccende con l’approvazione del progetto esecutivo. La proposta, che mira a migliorare gli spazi pubblici, ha diviso i residenti del quartiere più popoloso di Monza. Il dibattito evidenzia diverse opinioni sul futuro della piazza e le sue implicazioni per la comunità locale.
La promessa di una nuova piazza torna ad accendere il dibattito a Triante. L’annuncio della vicina approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII ha infatti riaperto un fronte di polemiche tra i residenti del quartiere più popoloso di Monza. Sui social si sono moltiplicati post e commenti che esprimono contrarietà a un intervento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe trasformare l’area in un nuovo cuore di socialità urbana. Le critiche arrivano soprattutto da chi ritiene che le priorità siano altre: marciapiedi dissestati, strade da rifare, illuminazione scarsa e una cronica carenza di parcheggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Una piazza a misura di quartiere. Pronto il progetto per Triante. L’intero spazio diventerà pedonale
Leggi anche: Papa Giovanni XXIII, Chryssoula Tzialla è la nuova direttrice della patologia neonatale
La nuova piazza Giovanni XXIII. Triante si spacca sul progetto; Ancora più traffico e meno parcheggi: i residenti contro la nuova piazza a Monza; Monza, la piazza di Triante sarà pronta tra un anno; Capodanno in sicurezza, ordinanza del sindaco di San Salvo.
Cantieri al via entro l’estate, otto mesi di lavori e una rivoluzione della viabilità: la piazza Giovanni XXIII si prepara a rinascere. - Cantieri al via entro l’estate, otto mesi di lavori e una rivoluzione della viabilità: la piazza Giovanni XXIII si prepara a rinascere. monza-news.it
Monza, la piazza di Triante sarà pronta tra un anno - Un intervento da 1,4 milioni per dotare il quartiere di un luogo di incontro, spostando i parcheggi e migliorando il verde. msn.com
La rinascita di piazza. Giovanni XXIII - Approvato dalla giunta monzese il documento di indirizzo per realizzare un progetto dedicato a piazza Giovanni XXIII. ilgiorno.it
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova piazza pedonale, verde e inclusiva #cittadellapieve - facebook.com facebook
LA NUOVA PIAZZA Terminati i lavori di riqualificazione anche di Piazza Sant’Eufemia. Finalmente aperta, verde, lineare, elegante e che valorizza la bellissima basilica. Milano Segreta #Milano #7gennaio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.