Serie C Ternana-Livorno 2-1 | illusione Biondi al Liberati arriva il primo ko per Venturato

La Serie C torna in campo con Ternana-Livorno, un match che segna il primo impegno del 2026 per gli amaranto. Dopo un girone di andata positivo con cinque risultati utili consecutivi, il Livorno affronta la trasferta al Liberati, dove subisce la prima sconfitta stagionale. Un incontro che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, nel contesto di una stagione ancora aperta in classifica.

Primo impegno del 2026 per il Livorno. Gli amaranto, che hanno chiuso il girone di andata con cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi, di cui l'ultimo, sofferto, raccolto al Picchi con il Pontedera), faranno visita nella prima giornata del girone di ritorno alla Ternana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

