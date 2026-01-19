Blitz in un box a Pagani sequestrati oltre 61 chili di hashish | arrestato 25enne

Nell’ambito di un'operazione nella zona di Pagani, la Polizia di Stato di Salerno ha sequestrato oltre 61 chili di hashish. Durante il blitz, è stato arrestato un 25enne, O., riconducibile a un’attività di traffico di droga nell’Agro nocerino-sarnese. L’intervento si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

Maxi sequestro di droga nell’Agro nocerino-sarnese. La Polizia di Stato di Salerno, con gli agenti della Squadra Mobile, ha tratto in arresto O.G., 25 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso all’interno di un box di sua proprietà.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Pagani, 61 kg di hashish in un box: arrestato un 26enne, sequestrati anche contanti

Nella giornata, la Squadra Mobile di Pagani ha arrestato un 26enne e sequestrato 61 kg di hashish e denaro contante in un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. L’attività si è svolta in una palazzina di via Alcide De Gasperi, nell’ambito di un’indagine volta a reprimere lo spaccio nel territorio dell’Agro nocerino.

Blitz antidroga: sequestrati 15 chili di hashish, cocaina e metanfetamine in casa. In manette un 26enne

Nella serata del 9 dicembre, i carabinieri di Modena e Carpi hanno condotto un blitz antidroga, sequestrando 15 chili di hashish, cocaina e metanfetamine in una casa. Un 26enne residente a Carpi è stato arrestato in flagranza di reato. L'operazione ha portato alla scoperta di un importante deposito di sostanze stupefacenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bari, blitz tra i box dell'area mercatale. Caccia a droga, armi e abusivi - Caccia ad armi e droga, oltre che agli abusivi e ai prodotti alimentari non in regola nell’ex Manifattura Tabacchi nel quartiere Libertà di Bari. quotidianodipuglia.it

Le parole del direttore DEA Nocera-Pagani-Scafati in occasione del convegno di Pagani #Pagani facebook