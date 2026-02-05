Roadshow di Confapi Sace e Simest a supporto dell' internazionalizzazione delle Pmi industriali

Questa mattina Confapi ha aperto un roadshow in tutta Italia insieme a SACE e SIMEST. L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese a capire come usare meglio gli strumenti per esportare e crescere sui mercati esteri. Le tre organizzazioni vogliono portare più informazioni e facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle risorse utili alle aziende che vogliono espandersi oltre i confini nazionali. Una serie di incontri che continueranno nelle prossime settimane in diverse città italiane.

Confapi, insieme a SACE e SIMEST, promuove un roadshow nazionale dedicato alle piccole e medie industrie, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza e l'accesso agli strumenti a supporto dei processi di internazionalizzazione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni territoriali di Confapi, toccherà diverse aree del Paese e rappresenterà un'importante occasione di incontro diretto con gli imprenditori. Il roadshow consentirà di illustrare in modo concreto e operativo le opportunità offerte dal Sistema Italia per accompagnare le PMI nei percorsi di crescita sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roadshow di Confapi, Sace e Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi industriali Approfondimenti su Confapi Sace Simest Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio Energie per il futuro dell’export: il Roadshow di SACE dedicato all’ascolto delle imprese si chiude a Roma a gennaio Energie per il futuro dell’export, il Roadshow di SACE dedicato alle imprese italiane, si conclude a Roma a gennaio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Confapi Sace Simest Roadshow di Confapi, Sace e Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle Pmi industrialiConfapi, insieme a SACE e SIMEST, promuove un roadshow nazionale dedicato alle piccole e medie industrie, con l’obiettivo di rafforzare la ... iltempo.it Energie per il futuro dell’export: si conclude a Roma il roadshow di Sace per le impreseDubai - Si è concluso ieri, 21 gennaio, Energie per il futuro dell'export, il roadshow itinerante di Sace, l’Export Credit Agency direttamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ... 9colonne.it #EVENTI Appuntamento a PADOVA con il roadshow "Continuità d'impresa. Costruire il trasferimento della leadership in azienda". Ultime date degli incontri ospitati dalle Camere di Commercio per illustrare l'iniziativa finalizzata a garantire la continuità d’im facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.