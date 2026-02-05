Roadshow di Confapi Sace e Simest a supporto dell' internazionalizzazione delle Pmi industriali

Questa mattina Confapi ha aperto un roadshow in tutta Italia insieme a SACE e SIMEST. L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese a capire come usare meglio gli strumenti per esportare e crescere sui mercati esteri. Le tre organizzazioni vogliono portare più informazioni e facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle risorse utili alle aziende che vogliono espandersi oltre i confini nazionali. Una serie di incontri che continueranno nelle prossime settimane in diverse città italiane.

Confapi, insieme a SACE e SIMEST, promuove un roadshow nazionale dedicato alle piccole e medie industrie, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza e l'accesso agli strumenti a supporto dei processi di internazionalizzazione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni territoriali di Confapi, toccherà diverse aree del Paese e rappresenterà un'importante occasione di incontro diretto con gli imprenditori. Il roadshow consentirà di illustrare in modo concreto e operativo le opportunità offerte dal Sistema Italia per accompagnare le PMI nei percorsi di crescita sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

