E-commerce e marketplace | il finanziamento di Simest alle Pmi per l’internazionalizzazione digitale

Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato un finanziamento dedicato alle piccole e medie imprese italiane per sostenere l’internazionalizzazione digitale attraverso e-commerce e marketplace. Si tratta di uno strumento di finanza agevolata in regime de minimis, pensato per favorire la crescita delle imprese sui canali digitali. Il finanziamento mira a rafforzare la presenza internazionale delle aziende italiane nel settore digitale.

Il finanziamento E-commerce e Marketplace di Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, è uno degli strumenti di finanza agevolata in regime de minimis dedicati a sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane attraverso i canali digitali. La misura rientra nel più ampio sistema di incentivi pubblici volto a rafforzare l'export e a favorire i processi di digitalizzazione delle PMI, permettendo alle aziende di sviluppare strategie di vendita online sui mercati esteri.

