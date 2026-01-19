Il Questore di Arezzo dispone la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno

Il Questore di Arezzo ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno, a seguito di verifiche sulle normative di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. La decisione mira a garantire la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle norme di legge applicabili alle attività commerciali. La misura sarà in vigore fino a eventuali provvedimenti di riapertura, previa verifica dei requisiti richiesti.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – . Nell’ambito del costante monitoraggio dei pubblici esercizi presenti sul territorio provinciale, al fine di prevenire la commissione di reati o comunque l’insorgere di situazioni di pericolo o turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto con proprio decreto motivato, ex art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la chiusura per 15 giorni di un bar sito nel centro storico di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Questore di Arezzo dispone la chiusura di un esercizio pubblico nel centro storico di San Giovanni Valdarno Leggi anche: San Giovanni Valdarno, torna lo storico appuntamento con il Capodanno di Corsa Leggi anche: Locali con clienti pregiudicati. Il questore Angeloni dispone la chiusura per quindici giorni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Il Questore della provincia di Arezzo revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Il Questore della provincia di Arezzo revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar ai sensi dell’articolo 100 t. lanazione.it LA MISERICORDIA DI AREZZO C'È! Nella tarda serata di ieri - com'è ormai noto - si è verificato, in seguito a esplosione interna, il crollo di una palazzina in zona il Matto di Arezzo che ha comportato traumi e ferite anche di grave entità a carico di tre persone. L - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.