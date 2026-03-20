Teheran | Mete turistiche globali non saranno più sicure per i nemici Trump durissimo con la Nato

Le forze armate iraniane hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano che le mete turistiche di livello mondiale non saranno più sicure per i nemici. Il portavoce delle forze armate ha inviato un messaggio chiaro e deciso rivolto a chi si oppone all’Iran, sottolineando la sicurezza ridotta delle destinazioni turistiche internazionali per i loro avversari. La comunicazione è stata resa pubblica in giornata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni delle forze armate iraniane. Il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha lanciato un messaggio diretto e duro nei confronti dei nemici del Paese. Secondo quanto riportato dall’agenzia Isna, le autorità iraniane affermano di monitorare costantemente i funzionari e i comandanti avversari, definiti senza mezzi termini “codardi”. Shekarchi ha inoltre sottolineato una differenza netta tra i dirigenti iraniani e quelli di altri Paesi: “i funzionari iraniani vivono tra il popolo e per il popolo”, mentre i leader di Israele e degli Stati Uniti, a suo dire, “si nascondono in rifugi e bunker”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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