Guerra in Iran la Nato si ritira dall’Iraq Trump contro gli alleati | Vigliacchi ce ne ricorderemo Teheran | Centri turistici non saranno più sicuri – La diretta

In un contesto di tensioni crescenti, la Nato ha annunciato il ritiro delle forze dall’Iraq, mentre il governo iraniano ha dichiarato che alcuni centri turistici non saranno più sicuri. Nel ventunesimo giorno di conflitto nel Golfo, gli Stati Uniti hanno criticato gli alleati, definendoli “vigliacchi”, e l’Europa ha confermato l’assenza di piani per inviare missioni nello Stretto di Hormuz.

Nel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Israele torna a bombardare nella notte Teheran mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno cominciato a rispondere agli attacchi dell’Iran. Il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale iraniana per una foto con il governatore di Dubai. Intanto Netanyahu dice che Israele sta vincendo e che l’Iran è stato «annientato». Donald Trump all’attacco degli alleati della Nato. «Senza gli Usa» l’Alleanza «è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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