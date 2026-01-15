Sono aperte le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dedicati al conseguimento del diploma. Con oltre 40 anni di esperienza, l’istituto offre un percorso formativo accessibile a chi desidera completare gli studi in orari serali, garantendo un’istruzione di qualità per tutto il territorio.

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Da oltre 40 anni l’Istituto Buonarroti Fossombroni presenta un’offerta formativa a tutto il territorio con i corsi serali. Anche per il 2026 sono aperte le iscrizioni, fin dal mese di gennaio, per permettere di organizzarsi al meglio a chiunque decida di rimettersi in gioco e prendere il diploma. Quattro sono i corsi attualmente disponibili: amministrazione finanza e marketing, servizi socio-sanitari, costruzioni, ambiente e territorio, sistemi informativi aziendali. I l monte orario è ridotto rispetto a quello mattutino ed il 20% di attività viene svolta in Dad (Didattica a distanza) per andare incontro alle esigenze di molti studenti lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buonarroti Fossombroni, corsi serali per il diploma: aperte le iscrizioni

Leggi anche: Smettere di fumare: aperte le iscrizioni ai corsi

Leggi anche: Cortona, contributi per chi segue corsi di formazione in agricoltura: aperte le iscrizioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Buonarroti Fossombroni, corsi serali per il diploma: aperte le iscrizioni - Anche per il 2026 sono aperte le iscrizioni, fin dal mese di gennaio, per permettere di organizzarsi al meglio a chiunque decida di rimettersi in gioco e prendere il diploma. lanazione.it