Buonarroti Fossombroni corsi serali per il diploma | aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo, dedicati al conseguimento del diploma. Con oltre 40 anni di esperienza, l’istituto offre un percorso formativo accessibile a chi desidera completare gli studi in orari serali, garantendo un’istruzione di qualità per tutto il territorio.
Arezzo, 15 gennaio 2026 – Da oltre 40 anni l’Istituto Buonarroti Fossombroni presenta un’offerta formativa a tutto il territorio con i corsi serali. Anche per il 2026 sono aperte le iscrizioni, fin dal mese di gennaio, per permettere di organizzarsi al meglio a chiunque decida di rimettersi in gioco e prendere il diploma. Quattro sono i corsi attualmente disponibili: amministrazione finanza e marketing, servizi socio-sanitari, costruzioni, ambiente e territorio, sistemi informativi aziendali. I l monte orario è ridotto rispetto a quello mattutino ed il 20% di attività viene svolta in Dad (Didattica a distanza) per andare incontro alle esigenze di molti studenti lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
