Morte di Tania Bellinetti La perizia non dà risposte | Spinta o caduta da sola

Una perizia ufficiale sulla morte di Tania Bellinetti non fornisce ancora risposte chiare. Gli esperti hanno affermato che non si può stabilire se sia caduta spontaneamente dal balcone o sia stata spinta da altri. La conclusione attuale è che non ci sono elementi sufficienti per determinare le cause precise della sua morte. La vicenda resta al centro dell’attenzione senza nuove decisioni da parte delle autorità.

"Non è possibile, in questa fase, definire se la signora sia caduta dal balcone per volontà propria o intervento di terze persone". Non chiarisce i dubbi la relazione scientifico-cinematica realizzata dal perito esperto di cadute, Giuseppe Monfreda, in merito alla dinamica della morte di Tania Bellinetti. La perizia lascia in piedi due scenari: può essere precitata dal balcone sbilanciandosi da sola oppure può essere stata spinta. La 47enne, mamma di due figli, è precipitata dal balcone di casa alla Barca, in via Tolstoj, il pomeriggio dell’8 aprile 2025. L’ex compagno, Faiez Selmi, 38 anni, è accusato di omicidio preterintenzionale. Oggi, quasi un anno dopo, molte domande restano ancora senza una risposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte di Tania Bellinetti. La perizia non dà risposte: "Spinta o caduta da sola" Articoli correlati Tania morta a Bologna, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi: “Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno”Bologna, 13 marzo 2026 - "Non è possibile, in questa fase, definire se la signora sia caduta dal balcone per volontà propria o intervento di terze... Morte David Rossi, altra perizia sconfessa il suicidio: “Lesioni sul volto non riconducibili alla sola caduta”Secondo una nuova perizia le lesioni presenti sul volto di David Rossi, capo della comunicazione di Mps, sarebbero compatibili con pressioni... Aggiornamenti e notizie su Morte di Tania Bellinetti La perizia... Temi più discussi: Morte di Tania Bellinetti, dinamica ancora incerta; Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica; Morte di Tania Bellinetti. La perizia non dà risposte: Spinta o caduta da sola; Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno. Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: «Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno»Giuseppe Monfreda, incaricato dal pm di Bologna Marco Forte di svolgere la consulenza tratteggia due scenari: cadde dopo essersi seduta sul parapetto del suo balcone oppure dopo esservi rimasta aggrap ... corrieredibologna.corriere.it Morte di Tania Bellinetti, ora la ricostruzione in 3D della scena del crimineBologna, 23 ottobre 2025 – Manca solo un ultimo tassello e poi le indagini sulla morte di Tania Bellinetti, 47 anni e mamma di due figli, potranno dirsi concluse. A breve sarà effettuata una ... ilrestodelcarlino.it Si cerca di far luce sulla morte delle 47enne caduta dal balcone di casa - facebook.com facebook Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: «Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno» x.com