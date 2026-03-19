Decreto carburanti | da oggi taglio immediato delle accise

Da oggi il decreto carburanti approvato dal Consiglio dei ministri è entrato in vigore e ha previsto un taglio immediato delle accise sui carburanti. Il provvedimento è stato applicato senza ritardi, rendendo effettiva la riduzione in tempi molto rapidi. La misura interessa i prezzi alla pompa e si applica a partire dalla giornata odierna.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Entrata in vigore rapida del provvedimento. Il decreto carburanti approvato dal Consiglio dei ministri è già operativo. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2026 e prevede l’entrata in vigore immediata delle misure: il taglio delle accise di 25 centesimi al litro scatta infatti dal 19 marzo. Riduzione dei prezzi e obiettivo anti-speculazione. Il cuore del provvedimento è rappresentato da una riduzione di 25 centesimi al litro sui carburanti, annunciata dalla premier Giorgia Meloni dopo il via libera del governo. L’intervento nasce con un duplice obiettivo: contrastare le speculazioni e contenere il forte aumento dei prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Decreto carburanti: da oggi taglio immediato delle accise Articoli correlati Non solo taglio delle accise, le misure del decreto carburanti in vigore da oggi per abbassare i prezzi di benzinaDal taglio temporaneo delle accise ai crediti d'imposta per autotrasporto e pesca, fino ai controlli anti-speculazione: il decreto varato dal governo... Leggi anche: Dl carburanti e taglio delle accise di 25 centesimi in vigore da giovedì 19 marzo, sconto immediato dopo Cdm Cosa sono le accise #finanza #risparmio #economia #accise #carburante #carobenzina #diesel #benzina Una raccolta di contenuti su Decreto carburanti Temi più discussi: Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Carburanti, Decreto accise da 400 mln in vigore da oggi: taglio di 25 centesimi a litro; Varato dal Consiglio dei ministri il decreto sul caro carburanti. Decreto carburanti, via al taglio da 25 centesimi: come cambiano i prezzi in Umbriadi D.B. Entrerà in vigore oggi e prevede tre misure principali il decreto carburanti approvato mercoledì sera dal Consiglio dei ministri. Il testo prevede il taglio immediato di 25 centesimi al litro ... umbria24.it Carburanti, il taglio dele accise in vigore da oggiIter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di ... ansa.it Da oggi taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti: decreto del governo per contrastare i rincari, misura valida per 20 giorni e prorogabile. - facebook.com facebook Decreto carburanti, dal taglio delle accise alle multe ai petrolieri. Tutte le misure x.com