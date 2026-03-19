Non solo taglio delle accise le misure del decreto carburanti in vigore da oggi per abbassare i prezzi di benzina

Da oggi entra in vigore un decreto del governo che include diverse misure per ridurre i costi dei carburanti. Tra queste, ci sono il taglio temporaneo delle accise, crediti d'imposta destinati all’autotrasporto e alla pesca, e controlli anti-speculazione. Queste iniziative sono state adottate per contrastare l’aumento dei prezzi legato alla crisi in Medio Oriente.