Non solo taglio delle accise le misure del decreto carburanti in vigore da oggi per abbassare i prezzi di benzina

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi entra in vigore un decreto del governo che include diverse misure per ridurre i costi dei carburanti. Tra queste, ci sono il taglio temporaneo delle accise, crediti d'imposta destinati all’autotrasporto e alla pesca, e controlli anti-speculazione. Queste iniziative sono state adottate per contrastare l’aumento dei prezzi legato alla crisi in Medio Oriente.

Dal taglio temporaneo delle accise ai crediti d'imposta per autotrasporto e pesca, fino ai controlli anti-speculazione: il decreto varato dal governo entra in vigore subito e punta a contenere l'impatto della crisi in Medio Oriente sui prezzi dei carburanti. Cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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