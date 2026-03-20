Taglio del nastro al campus dell’Its Academy Meccatronico Veneto a Vicenza

A Vicenza è stato inaugurato il nuovo campus dell’Its Academy Meccatronico Veneto, costruito sulla vecchia caserma militare. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali. La riqualificazione dell’area ha trasformato un edificio militare in un centro di formazione specializzato. La struttura si estende ora su un ampio spazio dedicato all’istruzione tecnica e alla formazione professionale.

Dove sorgeva una caserma militare, ora nasce un polo di formazione d’eccellenza. Inaugurato a Vicenza il campus della nuova sede dell’Its Academy Meccatronico Veneto, dopo una lunga opera di riqualificazione dell’ex caserma Borghesi, struttura vincolata dalla Soprintendenza. Un’opera da 11 milioni di euro, sei dei quali attinti dai fondi del Pnrr. Duemila metri quadrati che ospiteranno a regime 200 studenti e studentesse, aule per le lezioni tradizionali, e laboratori all’avanguardia: due centri di lavoro Cnc e un tornio a controllo numerico, un taglio laser, tre stampanti 3D, bracci robotici. E poi ancora: attrezzature Plc e Attuatori, progettazione Cad, Robotica, Scanner 3D Reverse Engineering, controlli di consumi energetici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Taglio del nastro al campus dell’Its Academy Meccatronico Veneto a Vicenza Articoli correlati Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Scuola dell’infanzia di Gragnano, è il momento del taglio del nastro«Insieme alla dirigente scolastica Elena Camminati siamo molto felici di annunciare che sabato 24 gennaio, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di... Tutto quello che riguarda Taglio del nastro al campus dell'Its... Temi più discussi: Taglio del nastro al Colosseo: dopo XII secoli, l'ingresso torna quello degli antichi romani; Castelpoto (Bn): taglio del nastro al nuovo campo sportivo Generoso Simeone; Taglio del nastro per la Club House e il tiro con l’arco al Migliaretto di Mantova; home - regione.fvg.it. Inaugurate le vasche di laminazione di Senago, per il taglio del nastro Sala, Pase e il ministro Pichetto FratinInaugurate le Vasche di laminazione del Seveso a Senago. Un taglio del nastro con ospiti di rilievo del panorama politico e istituzionale tra cui il ... ilnotiziario.net Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembreL’annuncio del sindaco Nicoletta Fabio rispondendo all’interrogazione di Pacciani sul Santa Maria ... msn.com Ai distributori di #carburanti si comincia a registrare la discesa dei prezzi per effetto del decreto del governo sul taglio delle accise. Il 60% dei distributori li ha ridotti, segnala il Ministero delle Imprese, ma oltre l’11% li ha aumentati. Attivati i controlli della Guardi - facebook.com facebook