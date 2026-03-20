Dopo l’entrata in vigore del decreto che riduce le accise sui carburanti, più di un distributore su dieci ha aumentato i prezzi invece di abbassarli come previsto. Sono passate oltre 36 ore dal decreto e l’osservazione si concentra non solo sulla presenza di sconti, ma anche su eventuali aumenti da parte dei distributori. La situazione rimane monitorata, senza che siano ancora definiti tutti gli effetti concreti.

A più di 36 ore dall’entrata in vigore del decreto taglia accise, non basta monitorare soltanto se i distributori abbiano abbassato abbastanza i prezzi. Va monitorato se li abbiano effettivamente abbassati. Perché più di un distributore su dieci, in Italia, li ha addirittura alzati. È il caso dell’11,4% dei impianti, stando alle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made In Italy di venerdì mattina. E cioè, appunto, 36 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che prevede un taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro. Eppure, il taglio è attivo. Ciò vuol dire che lo Stato già preleva meno soldi sui carburanti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Taglio dei carburanti, più di un distributore su 10 ha alzato i prezzi dopo il decreto

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