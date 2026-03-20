Taglio accise sui carburanti | Solo il 60% dei punti vendita ha ridotto i prezzi | I dati del ministero

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati del ministero, solo il 60% dei punti vendita di carburante ha effettivamente abbassato i prezzi dopo il taglio delle accise. Quattro esercizi su cinque hanno mantenuto invariati i costi o addirittura aumentato i prezzi in alcuni casi. La rilevazione evidenzia che una parte significativa dei distributori non ha adottato immediatamente le riduzioni previste.

Quattro punti vendita ogni 100 non hanno ridotto i prezzi, anzi in alcuni casi li hanno addirittura aumentati. A oltre 24 ore dall’introduzione del taglio delle accise deciso dal Consiglio dei ministri per calmierare il costo del carburante, l’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy rivela che solo il 60% dei 12.107 impianti di distribuzione ha effettivamente ridotto i prezzi. Al netto della qualità dei dati a disposizione del ministero in termini di quantità e di attualità dei prezzi comunicati, la rilevazione alle 8 di venerdì 20 marzo lascia intendere che non tutto sta funzionando per il meglio. “Tutte le principali... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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