Carburanti | Mimit quasi 60% distributori ha ridotto prezzi**

Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, alle ore 8 di oggi, circa il 60% dei distributori ha deciso di ridurre i prezzi dei carburanti. La percentuale si riferisce alle stazioni di servizio che hanno apportato variazioni rispetto ai giorni precedenti. La rilevazione fornisce un quadro aggiornato sulle strategie adottate dagli operatori del settore.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sulla base degli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, alle ore 8.00 di oggi quasi il 60% degli impianti di distribuzione in Italia (12.107 punti vendita) ha ridotto i prezzi in seguito al taglio delle accise disposto dal Governo. Una nuova rilevazione è prevista nel pomeriggio. E' quanto comunica il ministero in una nota. Tutte le principali compagnie petrolifere operanti nel Paese hanno inoltre adeguato i propri prezzi consigliati, con una riduzione di 24,4 centesimi di euro al litro, in linea con il provvedimento adottato in Consiglio dei ministri. Il prezzo medio dei carburanti rilevato questa mattina in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,734 eurol per la benzina e 1,978 eurol per il gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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